NBA》三巨頭輪休 騎士拱手把東區第1讓給綠衫軍
比起搶東區第1，騎士寧願輪休「三巨頭」！為了備戰季後賽，騎士選在例行賽最後1天讓詹姆斯、厄文與洛夫輪休，騎士終以83比98輸給暴龍，加上塞爾提克112比94力挫公鹿，騎士確定退居東區第2，塞爾提克榮登東區頭號種子。
原本騎士13日只要獲勝，塞爾提克輸球，雙方戰績就會同以52勝30敗打平，騎士將以本季對戰塞爾提克2勝1敗優勢搶下東區老大位置，沒想到比起爭搶東區第1，騎士總教練泰隆盧擺明更重視季後賽，畢竟他們可是衛冕軍。
如此一來，塞爾提克確定將在季後賽首輪遭遇東區第8公牛，騎士則是對上保羅喬治領軍的東區第7溜馬，究竟東區例行賽最後這樣的排名，或是主場優勢能否影響季後賽戰局，就等季後賽開打就見分曉。
就算看到騎士輪休三巨頭，暴龍13日仍然只讓迪羅薩、伊巴卡兩名主力休息，擺明不想給地主騎士任何面子，結果靠著鮑爾攻下全場最高25分，羅瑞與瓦蘭丘納斯各有13分進帳，暴龍大勝地主騎士15分也屬正常。
至於塞爾提克跟公鹿打到末節一度仍處落後，幸好靠著團隊戰力及時爆發，塞爾提克才有辦法逆轉拿下這場重要勝利，替補前鋒吉拉德格林攻下全場最高18分，克勞德與阿米爾強生各有16分，艾塞亞湯瑪斯13分、8助攻。
(中時電子報)
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