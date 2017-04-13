NBA》東區排名定讞！公牛溜馬搶搭末班車

公牛明星後衛韋德切入籃下，籃網中鋒漢米爾頓沒法阻擋。(美聯社)

隨著例行賽最後1天比賽陸續打完，東區排名也都全部敲定，由於公牛、溜馬與熱火13日全都贏球，所以東區最後2張季後賽門票，確定落入溜馬、公牛手上，東區排名依序為塞爾提克、騎士、暴龍、巫師、老鷹、公鹿、溜馬與公牛。

東區季後賽首輪的對戰組合跟著揭曉，塞爾提克將會對上公牛、騎士遭遇溜馬、暴龍對決公鹿、巫師碰上老鷹，假如塞爾提克順利闖進東區冠軍賽，身為東區頭號種子的他們，將擁有多1場主場的地主優勢。

早就宣告林書豪與布魯克羅培茲不打的籃網，13日來到公牛主場，幾乎沒什麼抵抗能力，畢竟公牛排出完整陣容應戰，就連韋德都上了，擺明這戰非贏不可，最後以112比73橫掃籃網並不意外，表現最佳的當屬吉米巴特勒的25分。

至於溜馬面對所有先發主力輪休的老鷹，當然也是贏來輕鬆，靠著保羅喬治32分、11籃板的雙十演出，溜馬104比86橫掃老鷹，本季拿下42勝40敗戰績，確定以東區第7身分出線，將跟衛冕軍騎士在季後賽首輪碰頭。

熱火則成13日最無奈的勝者！因為熱火雖以110比102擊敗讓沃爾、畢爾、馬基夫莫里斯輪休的巫師，跟公牛同樣拿下41勝41敗的剛好5成勝率戰績，可惜兩隊本季對戰，公牛取得2勝1敗優勢，熱火只能接受淘汰命運。

不過熱火也算雖敗猶榮，因為他們打完例行賽一半賽程，僅拿到11勝30敗，隨後卻拿30勝11敗，同期戰績只輸給勇士的32勝9敗，成為NBA史上首支能在一度輸場數比勝場數多19場，最後仍能拿下5成勝率的球隊。

(中時電子報)