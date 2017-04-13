Uber回歸 交長賀陳旦：需納管、納稅、納保險

UBER今天下午宣布回歸，改為與租賃車業者合作 ，提供協助叫車服務。（中時資料照／張鎧乙攝）

Uber今天下午將宣布與國內租賃車業者合作，重返台灣市場，上午在立法院交通委員會引起立委熱議，交通部長賀陳旦答詢時表示，只要Uber業者納管、納稅、納保險，就不會加以處罰，樂見Uber使用新的技術與國內運輸業者合作，協助改善大眾運輸。

公路總局局長陳彥伯則說，目前看來Uber應該是提供資訊平台的服務，協助租賃車業者派車，上路後公路總局會了解其營運狀況是否違法？而先前Uber因違規而被開罰的8.3億元罰款，一部分已移送法院強制執行，會再繼續追蹤其繳納的狀況。

(中時)