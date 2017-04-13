不再逼你聊天！京都推「沉默計程車」
常搭計程車的人應該都知道，小黃司機常常會找你聊這聊那的，從蔡英文到金正恩，話題包羅萬象，但其實不少人想藉搭車時休息片刻，但看到司機話匣子一開，也只能陪聊上幾句。
在日本，當地計程車乘客也受同樣問題所困擾，因此現在就有京都的計程車業者推出「沉默計程車」服務，讓乘客在上車講完要去的目的地之後，除了乘客主動攀談或有特殊狀況外，司機就不會再主動跟乘客交談，讓乘客可以不受打擾。
業者也表示，這項服務目前還是試營運項目，但在觀察乘客反應會進行評估，看是否要全面推行這項服務。而這項服務也可以給台灣的計程車業者提供不同思維的參考，或許能讓乘客滿意度更加分。
(中時電子報)
文章來源：Miyako taxi
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