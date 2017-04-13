晚年無依情路「飢不擇食」 白冰冰悲修自己的墳

白冰冰坦言曉燕離開後，曾因想找人依靠，「飢不擇食」談過2段感情。(中時資料照片)

藝人白冰冰經歷喪女之痛，明天白曉燕命案就要滿20年了，白冰冰也在近日推出勵志書《可以哭，別認輸》，並接受訪問，透露了這些年，自己怎麼挺過傷痛，她曾想生回女兒，連續6年做了16次試管手術，最終放棄，更悲歎作夢都想不到，曉燕離開以後，如今她竟得自己挑好並修整自己的墓，晚年無依。

據《蘋果日報》報導，白冰冰20年前慟失女兒白曉燕，讓她痛不欲生，43歲時，曾動念想把曉燕生回來，一共挨了高達5088針、動了16次試管手術，然最終醫生不得不放棄，最後一次白冰冰跟醫護團隊哭成一團，才慢慢放下這件事，而現年61歲的她，坦言在失去女兒後，曾經談過2次戀愛，坦言對感情「飢不擇食」，只是為了安撫空虛的心靈，想找人依靠，所以沒能有好結果，如今單身沒人追，也把注意力轉移到國標舞、旅遊和電腦學習上頭。

白冰冰如今已看淡人生，更看淡了生死，晚年無依的她，早已寫好遺囑，且隨心情不斷更新內容，但大致上不脫要將財產捐給白曉燕基金會和其他公益團體，也會給予她的兄弟姊妹，同時，她也在七堵的欣欣安樂園，修整好自己和家族的墓地，嘆心情雖豁達，「但隻身先修好自己的墳墓，怎會想過自己有這麼一天」。

(中時電子報)