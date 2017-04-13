為戲轉型 李辰翔半裸當猛男

李辰翔半裸入鏡。（客台提供）

集各硬底子演員演出。（客台提供）

李辰翔飾演返鄉的青年漁民。（客台提供）

在戲劇作品中多半給人溫文儒雅印象的李辰翔，接拍客家電視單元劇《守護寶地》，與導演初見面竟要先被「驗身」？原來他在劇中飾演養殖虱目魚的漁民，有不少裸上身在魚塭工作的情節，導演希望他的膚色能像真正的漁民一樣。而拍攝期間正值冬季，為了保持黝黑膚色，李辰翔只好一看到陽光就趕快脫衣日曬，也讓人見識到他因為酷愛衝浪而練出的健美體態。

《守護寶地》改編自兒童成長小說《守護寶地大作戰》，李辰翔飾演因婚姻生變，帶著兒子從都市返鄉養魚的年輕爸爸。為了真實傳達漁民的生活樣貌，除了膚色，李辰翔更提前南下與漁民一起工作，從划竹筏、灑飼料到圍網、捉魚，透過觀察與實際操作揣摩一舉一動。「當網子逐漸收攏，成群虱目魚在陽光下激烈拍打著水面，那種來自土地的生命力，很美！」而這個寡言父親的角色台詞不多，也沒有濃烈的外顯情緒，格外考驗演技，李辰翔除了反覆與導演討論如何詮釋，更在肢體、動作下足功夫，希望做到連背影都有戲。

除了戲劇，李辰翔這兩年也開始嘗試行腳節目《作客他鄉》的主持，他認為電視劇、電影、舞台劇、廣告，乃至活動主持、節目主持，都是不同的表演平台，能讓自己的演出更多元。「同一種表演型式久了會僵化，這時透過工作的轉換可以重新激發。尤其主持跟演戲很不一樣，演員躲在角色裡，常會有很安全的錯覺，可是主持節目與受訪者互動要有自己的觀點，是把自己暴露在觀眾面前。」

對未來演藝工作的期許？曾以《死了一個國中生之後》入圍金鐘獎的李辰翔說，當然還是希望能有代表作，也想嘗試主持綜藝節目。他特別提到希望有機會演出推理劇，「尤其是一開始大家都以為是受害者，結果最後才是真正大魔王的那種，一定很過癮。」至於尺度？李辰翔笑著說只要有好劇本他完全不設限！

《守護寶地》以都市返鄉及在地成長兩個不同孩子的觀點，呈現鄉村面對工業開發的衝擊，及家庭生活在當代社會環境下的種種問題，4月15日(星期六)晚間9點在客家電視播出。

(中時)