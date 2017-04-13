林園鳳芸宮海上媽祖會香，15日將出航。（林園區公所提供）

高雄林園區鳳芸宮每4年舉辦1次海上巡境媽祖會香活動，15日將在林園中芸漁港出海，由鳳芸宮海巡媽帶領當地各公廟、共34艘漁船及遊艇客輪，至台南安平港會香，預計有多達2000人參加。

鳳芸宮海巡媽有百餘年歷史，林園區漁民出海前，均會前往參拜祈求平安，4年1次的海上遶境，2014年獲高雄市政府依《文化資產保存法》登錄為「民俗及有關文物類」文化資產，今年更將爭取列入文化部無形文化資產。

今年再逢海上遶境，林園區公所結合轄區各廟擴大辦理，更串連至台南安平港、高雄茄萣港、高雄第一、第二港口、林園中芸港。

林園區長謝水福指出，林園漁船60年前開始不定期到安平廟宇會香，近20年來才演變為4年1次大型海上巡香活動，是全國唯一。

主辦單位表示，除了盛大海上巡境外，「高雄市林園區天上聖母海巡文化季活動」自14日起至21日止，還有攝影及寫生比賽，15日則舉辦「海巡之夜」、16日在林園區境內遶境，17日、19日邀明華園總團至廟前廣場演出。

(中時)