退輔會有死亡筆記本？估榮民今年1116人亡

綠委蔡適應質疑退輔會推估106亡故人數太精準，根本「死亡筆記本」。（周毓翔攝）

綠委蔡適應質疑退輔會推估106亡故人數太精準，根本「死亡筆記本」。（周毓翔攝）

退輔會今天至立法院國防外交委員會報告「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」預算凍結案。退輔會在報告中推估106年預估亡故人數為1116人，遭民進黨立委蔡適應酸這份報告是「死亡筆記本」，蔡質疑退輔會發明了莫名其妙的公式竟然可以算出今年將會亡故的榮民到「個位數」如此精準。

蔡適應說，沒有政府機關會推估死亡人數到個位數的，這樣好像在詛咒老榮民說今年要死多少個，今年要是超標、沒達標難道要懲處？這不是很莫名其妙嗎？這樣預估亡故數字對榮民很傷感情，要給人家尊重。

該預算解凍案認為單身亡故榮民人數逐年降低，但業務人力預算卻循例編列，未見相對減少，因此凍結預算五分之一。蔡適應認為，對亡故人數可以用推估比例的方式，依照往年下降的趨勢大概每年少10-15%，退輔會若打算減少編列預算也可用10%左右的比例去調整。

退輔會主委李翔宙表示，乍看之下是矯枉過正了，但是這是希望從精準的數據得到平均參考值，給預算合理的評估；李翔宙也表示未來將會參考其他部會估算亡故人數的方式去處理。

(中時)