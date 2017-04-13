防災頭套如宗教用具 王鴻薇大吃一驚
台北市民政局去年由5個區公所、今年有2個區公所，斥資購買防災頭套，市議員王鴻薇13日召開記者會指里鄰長會報現場，全體出席者戴上頭套有如宗教儀式現場，讓她嚇了一大跳。她批評民政局花錢買防災用品，但消防局卻全不知，分明是各自為政。民政局回應，防災頭套簡單又有護頭功能，很適合小朋友使用。
王鴻薇指出，採購來的防災頭套只通過甲醛、螢光劑檢驗，防災效果並不明朗，又非需要經常穿戴的睡衣、制服，防災必須將經費花在刀口上，區公所採購似有消化預算之嫌。她說，防災相當專業，消防局對此舉不知情，教人如何相信防災能在專業指導下進行。
民政局股長陳俊宇回應，購買防災頭套主要是因去年台南大地震，因配合宣導，頭套多在宣導場合發給地方里鄰長和熱心人士。王鴻薇質疑，有的區所採購單價120元，但有的卻達250元，不知其中差異何在？
消防局官員表示，地震當下防災三步驟為：一趴二掩三穩住，後續避難若遇零星掉落物，就是防災頭套派上用場的時候。在日本，防災頭套一般是父母親手為兒女縫製，平日可當椅墊，需要時可防災。之前推動的防災避難包，則多半置放於出入口，供逃生避難時使用，有備無患。
(中時)
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