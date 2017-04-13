MLB》怪力男首轟雙響炮 炸裂力道平本季最佳

史坦頓本季首轟出爐，還繳出單場雙響炮。(美聯社)

開季第8場，馬林魚隊主炮史坦頓(Giancarlo Stanton)總算展現長程炮火能力，13日迎戰勇士隊不轟則已一轟驚人，本季首轟出連帶繳出單場雙響炮，同時也是他生涯第19次單場雙響炮。

前28打數一轟未敲，史坦頓面對勇士先發左投賈西亞(Jaime Garcia)， 3局下先扛出左外野兩分炮，助馬林魚扳平戰局，5局下再度炮轟賈西亞，左外野兩分炮一舉率馬林魚隊4比3超前比數。

不愧「怪力男」稱號，史坦頓的第2轟時速115.6英里(約186公里)，炸裂力道追平遊騎兵蓋洛(Joey Gallo)5日陽春炮創下的本季最佳，僅花3.7秒就飛行396英尺(約120.7公尺)。

無奈馬林魚隊牛棚比賽末段未能守成，8局上遭英西阿提(Ender Inciarte)炮擊追平，9局上弗勞爾斯(Tyler Flowers)又擊出帶有超前分打點安打，最終4比5一分飲恨，馬林魚開幕系列戰形成1勝1負。

(中時電子報)