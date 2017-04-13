稱年輕人很會花錢 徐重仁臉書道歉 ：真的失言了
全聯福利中心總裁徐重仁11日在新書發表會訪談的兩段話「現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人」、「不要太計較薪水比別人低，忍耐不計較、好好工作，有一天老闆會看到」被放大解讀，昨引起軒然大波，今（13日）早10時20分左右他上全聯官方臉書道歉說：「我真的失言了」，半小時內有超過千則留言，網友正、反意見都有，有人懷疑不是本人，但不少人肯定他「了不起，負責！」
以下是全聯官方臉書全文：
大家好，我不是全聯小編，我是徐重仁。
昨日收到一位年輕同仁向我諫言：「總裁，您失言了」
回想我當時發言，確實是出於對自己孩子說話的心情：
其中夾雜著疼惜、擔憂，想求好，卻又太過心切。
而那些話語也的確是從我那個世代的立場出發，
有失周全。
思考得不夠，話說得太快，造成媒體和年輕朋友誤會。
儘管絕非惡意，但仍感到抱歉。
此刻是一個讓我深切反省自己的契機，
我對年輕世代的瞭解顯然還不夠深入，
也提醒了我：我與我這個世代的人，
是不是經常只用自己世代的經驗，就簡單做出評判？
而沒有設身處地了解年輕人的處境與心情。
網路上不少人說，台灣不可能會有因為失言而道歉的
老闆。我想，我很願意做這麼一位。
因為，我是真的失言了。
接下來，我希望自己能少說，多聽，
更謙卑地去學習和理解年輕世代的聲音。
年輕的朋友們，請接受我的歉意，
我相信勇於反省與善意和解，
仍是眼前我們的社會最需要的力量。
無論你是否認同，你能讀到這裡，
願意多聽我說這些，我都誠心感謝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。