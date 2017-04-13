指臉友是「牠」 獨派人士被起訴
908台灣國成員賴姓男子被控多次在臉書群組PO文用「牠」字眼辱罵郭姓男子而挨告。北檢認為「牠」一字確有貶損之意，今依妨害名譽罪起訴賴男，並聲請簡易判決。
賴男先前因向前總統馬英九丟鞋及資料袋遭起訴，後來獲判無罪定讞。
檢方指出，賴男與郭男同為某臉書社團臉友，但理念不合，多次發生爭執，賴男2015年5月間，在臉書群組發文，多次以「牠」字辱罵郭男，並指郭男為「中共同路人」，郭男不滿提告。
檢方認定「牠」一字，確實有貶損之意，至於「中共同路人」一詞，檢方認為此為個人主觀意識及政治傾向、理念，不構成誹謗罪要件，另為不起訴處分。
(中時)
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