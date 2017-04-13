孫耀威愛情長跑8年修成正果 偕女友澳洲拍婚紗
孫耀威跟小8歲女友陳美詩愛情長跑八年，但這段戀情卻遲遲未修成正果，不過上個月卻傳出兩人將在澳洲拍婚紗，並於今年完婚，原對此事矢口否認的兩人，則被民眾目擊在墨爾本拍婚紗照，也驗證此傳聞真實性。
根據《蘋果》報導，孫耀威及女友陳美詩到澳洲景點「阿德湖峽」為婚紗取景，男方身著灰色西裝外套及黑色西裝褲，女方則穿著夢幻粉紅禮服，不過對行程保密到家的兩人，現場除了攝影師之外，還有數位工作人員充當人肉圍牆，甚至開傘企圖遮掩避免曝光，而昨天孫耀威則在微博曬出照片，並寫道「今天我演的是一個調酒師，期待遇上一個美女客人」，恰巧照片中的裝扮就與民眾爆料的服裝相同，可見兩人愛情將劃上完美句點，不過何時公布喜訊就看孫耀威何時鬆口。
(中時電子報)
關鍵字：孫耀威
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