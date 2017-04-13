爭加薪 台鐵企業工會理事長嗆加碼罷工力道
台鐵企業工會抗爭恐升溫！台鐵今（13）日舉辦五一勞動節暨模範勞工表揚大會，台鐵工會理事長張文正再次表態，堅持台鐵人員營運獎金併專業加給，不能只平行移轉，同時也要加薪，並強調做不好他就要走人。張文正更指出，台鐵七堵調車場近三分之一人員反映管理不善，幹脆發起停掉七堵調車場、樹林調車場，表達抗議。
張文正強調，3月22日在立委陳其邁、葉宜津、鍾孔炤及蕭美琴協調下，台鐵企業工會與台鐵、交通部、行政院人事總處協商營運獎金併專業加給，本就同意C方案，也就是營運獎金不僅要併入專業加給，更要加薪。但他說，在交通部的壓力之下，只同意營運獎金平行移轉。
「昨天我跟鹿局長（台鐵局長鹿潔身）通話，鹿局長說他壓力很大，這件事（營運獎金併專業加給上）處理不好，他要走人。我是不好意思說，我壓力也很大，做不好我也要走人。」張文正強調，台鐵人員由於是資位制，跟其他公務員為簡薦委制相比，同樣考高普考，卻是「一樣考試兩樣情」，薪水偏低，所以才要求C方案可以跟簡薦委制薪資拉平，立委也因此同意C方案。
張文正說，近期七堵調車場近3分之1同仁跟他反映台鐵管理不善，「既然如此，乾脆我們就停掉七堵調車場，一舉兩得，也停掉樹林調車場。」他也點名交通部常務次長范植谷雖有6年台鐵局長資歷，但對他非常失望，「部長及其他次長我都有邀請，就是沒有邀他。」
張文正也提到台鐵人員不足問題，雖然招聘營運人員最快，但工會還是採審慎評估態度，因為擔心營運人員與資位制人員比失衡。
依據前述3月22日協商結果，行政院必須在4月25日以前正式核定營運獎金併專業加給及危險津貼核定表，否則台鐵工會將在520前發起警告性罷工，於非連續假期、離峰時間及台高鐵轉乘站，發動台鐵列車停駛，今張文正宣布也可能停掉七堵調車場，可說是加碼。
(中時)
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