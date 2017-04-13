NBA》林書豪發文感謝 期許籃網未來更光明

林書豪用光線黯淡的球員通道，來暗示籃網本季的低迷，他卻仍很感謝所有人的支持。(取自林書豪IG)

隨著籃網打完本季最後1場例行賽，林書豪第一時間也在instagram貼出感謝文，更用了1張他從黯淡的籃網球員通道跑出來的照片，充分表達本季籃網與他自己的處境，「感謝我的教練們、隊友、球團與球迷這一年來的支持！」

「我雖沒預期到今年會有如此低迷表現，但我們全都學習且成長了，是時候休息一段時間，然後重新回到工作，就算沒有人注意到，我們仍會持續苦練，且替下個球季做好準備，期待整個光線達到最明亮的時刻！」林書豪13日這樣寫著。

其實本季對於林書豪與籃網來說，確實走來相當顛簸，除了籃網拿下20勝62敗的聯盟墊底戰績，林書豪本季也因傷痛頻傳(尤其是最麻煩的左大腿傷勢)，僅打了36場比賽，創下他自從菜鳥球季之後的單季最少出賽場次紀錄。

只是起碼從籃網3、4月份的表現當中，讓球迷看到不少未來希望，除了林書豪與布魯克羅培茲的「布魯克-林」連線逐漸看到威力，籃網總教練艾金生也慢慢找到年輕戰力的「使用說明書」，籃網下個球季的表現值得期待。

下個球季將是林書豪去年夏天跟籃網簽下3年3600萬合約的第2年，如何保持身體健康，且盡量打多一點比賽，將成豪哥在休兵期間的加強重點之一，等到他在今年暑假再度返台，球迷不妨可以跟他探聽一下最新訓練情況。

(中時電子報)