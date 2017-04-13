MLB》怪力男雙響白搭 馬林魚遭勇士逆轉

馬林魚今在主場迎戰勇士，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)單場雙響砲、4分打點，助魚軍打完5局，以4比3領先，但新加盟的田澤純一、終結者拉莫斯(A.J.Ramos)，在8、9局各丟1分，終場以4比5落敗。勇士獲勝後，戰績2勝6敗，在國聯東區墊底；馬林魚則是4勝4負，居國東第三。

(中時電子報)