周杰倫豪擲8千萬 「地表最強網咖」曝光

周杰倫斥資8000萬，在深圳打造史上最高檔網咖。(取材自微博)

華語歌壇天王周杰倫私下酷愛打電動，也曾公開最愛玩「英雄聯盟」，愛到甚至組成電競比賽團體「J TEAM」，讓人看見他對這領域「認真」的程度，而不僅如此，日前周董的電競夢更進一步，在大陸深圳開設「魔杰電競館」，如今店內照片曝光，立即被對岸媒體封為「史上最高端」，無論品味或設備都是地表最強！

周董的「魔杰電競館」裝潢走極簡風，相當時尚。(翻攝自微博)

周杰倫的「魔杰電競館」設備高檔，未來也準備舉辦電競相關競賽。(翻攝自微博)

據悉，周杰倫為「魔杰電競館」的聯合創辦人，最近微博上流出一系列黑白色系組圖，只見周董的最強大網咖以簡約風格為主，乾淨的線條襯托出硬體設備的齊全與豪華，有別於一般網咖，「魔杰電競館」流露出濃濃的時尚味道，乍看之下會以為是咖啡潮店。

而「魔杰電競館」占地約500坪，店內分為賽事比賽專區、直播專區、桌遊專區及吧檯區，有230台設備，5間VIP室，且開設的目的不單只是針對一般民眾娛樂，更是與各遊戲公司合作舉辦相關賽事，發掘優秀的電競選手與賽評，晉身職業殿堂，為此，周董共投資了1800萬人民幣(約台幣8000萬)，足見其對電競產業的熱情，以及決定進軍當地電競網咖市場的決心。

(中時電子報)