癌妻崩潰 渡邊謙爆向小三求婚

渡邊謙爆婚外情，讓妻子南果步傷心不已。（圖／達志影像）

57歲日本影帝渡邊謙日前驚爆背著癌妻南果步搞婚外情，他和小21歲的酒店小姐A小姐偷情，兩人還被拍到在紐約私會。據悉這讓南果步相當崩潰，沒想到現在還有爆料，指渡邊謙曾向A小姐求婚。

渡邊謙這回的婚外情重創他好男人形象，尤其他在美國還趁著老婆不在時與A小姐私會，而日本雜誌《週刊文春》就拍到他在醜聞爆發後首次露臉，當時他剛好從洛杉磯返回日本，但面對婚外情卻是閉口不答。

不過有A小姐的好友爆料，指渡邊謙曾向A小姐求婚，A小姐也一心想和他結婚，更想和他生小孩。但這樣的消息曝光後，有傳南果步精神大受打擊，相當難過。

(中時電子報)