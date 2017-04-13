關懷不只1天 高市圖推兒童權益系列活動
配合4月兒童月、4月23日世界書香日，高雄市立圖書館總館15日將舉辦「童心童樂繪」系列活動，不僅有造紙手作教學活動，還邀兒童文學作家幸佳慧、家庭醫師李佳燕講座，從2本繪本出發，替無國籍兒童、過動兒的權益發聲。
「關懷兒童不該僅限於1天節日」，儘管兒童節連假剛過，高雄市立圖書館仍持續規畫活動，強調閱讀滋養兒童心靈養分、充足的陪伴、對兒童權益的關心皆應該長期受到重視。
為此，高市圖書館總館國際繪本中心於3月13日至4月15日，首先展出《童心童樂繪》主題書展，15日上午，將由《透明的小孩》、《親愛的大人》作者，兒童文學作家幸佳慧，和家醫科醫師李佳燕對談，以台灣原創繪本為兒童權益發聲。
當天下午，則邀請聚和文化藝術基金會、中華紙漿公司和台灣親子共學教育促進會共同推出「造紙體驗營」及「親子共讀說故事」，均為免費入場，除了造紙體驗營已報名額滿外，其餘活動民眾均可直接到場參加。
高雄市立圖書館館長潘政儀表示，高市圖樂見創作者以台灣原創繪本為兒童權益發聲，也呼應高雄市政府長期對移工、兒童閱讀創作權的關懷，盼孩子和家長在兒童月，歡欣過節之外也學習尊重多元、不同類型的兒童。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。