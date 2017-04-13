關懷不只1天 高市圖推兒童權益系列活動

配合4月兒童月、4月23日世界書香日，高雄市立圖書館總館15日將舉辦「童心童樂繪」系列活動，不僅有造紙手作教學活動，還邀兒童文學作家幸佳慧、家庭醫師李佳燕講座，從2本繪本出發，替無國籍兒童、過動兒的權益發聲。

「關懷兒童不該僅限於1天節日」，儘管兒童節連假剛過，高雄市立圖書館仍持續規畫活動，強調閱讀滋養兒童心靈養分、充足的陪伴、對兒童權益的關心皆應該長期受到重視。

為此，高市圖書館總館國際繪本中心於3月13日至4月15日，首先展出《童心童樂繪》主題書展，15日上午，將由《透明的小孩》、《親愛的大人》作者，兒童文學作家幸佳慧，和家醫科醫師李佳燕對談，以台灣原創繪本為兒童權益發聲。

當天下午，則邀請聚和文化藝術基金會、中華紙漿公司和台灣親子共學教育促進會共同推出「造紙體驗營」及「親子共讀說故事」，均為免費入場，除了造紙體驗營已報名額滿外，其餘活動民眾均可直接到場參加。

高雄市立圖書館館長潘政儀表示，高市圖樂見創作者以台灣原創繪本為兒童權益發聲，也呼應高雄市政府長期對移工、兒童閱讀創作權的關懷，盼孩子和家長在兒童月，歡欣過節之外也學習尊重多元、不同類型的兒童。

(中時)