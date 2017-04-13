習川通電 美重申中國不出手也要處理北韓
美國總統川普12日表示，他與中國國家主席習近平於美東11日晚間通電話，再次敦促中國協助處理北韓問題，並重申，若情勢需要，美國準備在沒有中國協助下，著手處理北韓危機。
川普與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格12日在白宮舉行聯合記者會，針對記者提問，做了以上表述。
川普說，習近平「想要做對的事情」。他指出，兩人聯繫情況相當好，「我想我們很投緣。我認為他想要幫助我們處理北韓（問題）。」
川普說，他和習近平談到貿易和其他許多事。川普表示，他告訴習近平，「你若要達到好的貿易協議，就要幫助我們處理北韓。不然的話，我們就自己來，這也沒什麼關係。但自己來處理，意味著有許多其他國家參與。」
不過，川普指出，他對習近平印象深刻，認為習近平也想幫忙。
川普表示，北韓是個大問題，他認為中國會盡全力，而且已經開始，像是過去兩天許多北韓運煤船被迫折返。川普說，這是一大步，就他所知，中國還有其他步驟。川普說，現在我們看會發生什麼事，「或許奏效，或許不奏效」。若(中國)無法達到效果，川普說，「我可跟你們保證，我們將會有效果」。
川普並證實，11日晚間他與習近平通話，還談到聯合國安理會12日就調查敘利亞化武攻擊決議草案事宜。中國12日投下棄權票，川普說，「太好了」，極少數人預期中國會投棄權，但他對此不感驚訝。
(中時)
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