真愛台灣 即刻形動》Step your feets，Snap your dream. 慈大附中永不缺席

慈大附中選手團體照。

以品德養成、生活教育與運動培養並重的慈大附中，已邁入參與「真愛台灣 即刻行動」環台路跑活動的第三年。校長李克難自訓練開始一路加油打氣，對自家選手們的體能、紀律與團隊合作力深具信心，特別勉勵參加選手們不怕吃苦、有毅力與恆心的參與此項活動，透過路跑可以體會出人生的道路需要努力與揮灑汗水才有豐碩的果實，成為社會中有用的人才。

慈大附中自104年參與「真愛台灣 即刻行動」環台路跑活動後，開始設立路跑社團、校隊、國中部路跑人才等培養…。今年再度參與活動，並由高三學長帶領高二與高一學弟妹們共同訓練，背後的傳承意義極度濃厚。與他校不同的是，指導教練鍾孟然平日擔任數學老師，雖非體育本科系的他卻是路跑高手，以專業一路陪伴指導學生，鼓勵選手透過活動累積經驗，挑戰自我。愛護之心讓選手們暱稱他為第二個「爸爸」。

慈大附中 校長 李克難。

今年慈大附中隊長由縣運10000公尺長跑冠軍馮羿錡所擔任。馮羿錡不只拿下縣運長跑冠軍，更打破縣運紀錄。最特別的是她與姐姐馮羿樺一同加入校隊，是不折不扣的雙胞胎姊妹花。姊姊馮羿樺靦腆的笑稱因為有一個過動的妹妹，不知不覺也跟著妹妹一起跑起步來，才發現運動是件很快樂的事。雙胞胎的好感情也因為透過活動訓練中變得更緊密。隊員徐秉暄曾在關山路跑中拿下總排名第一的殊榮。他形容在上山下海的花東縱谷路跑過程裡，透過雙腳感受土地的力量、透過雙眼打開不同的視野。欣賞美景之餘,更希望台灣人能珍惜愛護這片美麗的土地，讓後代子孫也能親身感受。

慈大附中 教練 鍾孟然。

一群來自全台各地的小孩，有緣相聚在慈中一起跑步，遠離城市喧囂，選擇花蓮這個依山傍海之地，在鄉野中奔馳、在山林中跳躍。今年，他們再度展現慈中精神與挑戰自我的決心，用盡全力在花東縱谷中拿下屬於團隊的榮耀與驕傲。奔跑吧!慈大附中，Step your feets，Snap your dream！

(中時電子報)