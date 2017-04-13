復刻50年代洗衣機，誠品行旅媽媽樂蛋糕開賣

誠行行旅搶母親節商機，今年以洗衣機造型推出「媽媽樂」蛋糕，非常有創意。（圖／誠品行旅）

除「媽媽樂」蛋糕，誠品行旅並以「花園祕境」設計了兩款母親節蛋糕提供多元選擇。（圖／誠品行旅）

「媽媽樂」！50年代台灣知名家電廠牌用這口號打廣告促銷洗衣機，是當年每個媽媽夢寐 以求的奢華禮物，故在市場闖出名號且熱賣，至今許多人都還沒忘記那溫暖的訴求。

為讓孝親子女獻上對母親的敬意，更為了在競爭激烈的市場中拉大與同業區隔，誠品行旅今年母親節以洗衣機為概念，於一樓The Lounge大廳書坊推出「媽媽樂」母親節蛋糕，由點心房主廚陳松輝考究當年生活內涵，復刻台灣早期洗衣機「媽媽樂」，將可可工藝發揮至極致，提供創意新選擇。

誠品行旅的「媽媽樂」蛋糕，採純手工細膩打造每個細節，內餡則由口感清新酸甜的柳橙海綿蛋糕、芒果醬與百香果甘那許組成，有心子女可以選購此一蛋糕向下無私奉獻的母愛致敬。「媽媽樂」蛋糕每個6吋訂價1,080元，5/14前每日限量販售3個，需於3天前預訂。

除「媽媽樂」蛋糕外，誠品行旅另外也推出2款花園祕境概念設計的蛋糕，提供家庭相聚多元選擇，包括揉入洛神花蜜餞與酒漬櫻桃的「花田錯」，以及創意混搭桂花地瓜與薑汁的「分身之時」，並提供4種尺吋，滿足小家庭與大家庭需求，4吋880元、6吋1,080元、8吋1,280元、12吋1,680元，同樣也是需在3天前預訂。

細心復刻早期洗衣機的「媽媽樂」蛋糕，每個細節都生動的令人驚喜，包括以當時風行於家電用品的牛油果綠為外觀、滿足婦女們想確保洗衣機內動靜而設計的圓窗槽蓋，以及採用紙盒包裝的復古洗衣粉為亮點裝飾，孝親子女可以和媽媽一起用視覺與味覺回到台灣50年代，重溫美好舊時光。

造型栩栩如生的「媽媽樂」蛋糕，牛油果綠的外觀選以法國可可芭芮白巧克力與抹茶純手工製作，主廚表示巧克力凝固時間較一般造型蛋糕常用的翻糖快速，需更悉心掌握巧克力的溫度，以爭取黃金時間塑型。內餡則充滿輕盈果香，底層為揉入馬斯卡邦起司的柳橙海綿蛋糕，疊上法國芒果醬與採用法國米歇爾柯茲巧克力製成的百香果甘那許。

除此之外，雙槽外蓋打開後，一邊是口感軟嫩的焦糖榛果巧克力，一邊是清新的法國芒果醬，細膩的製作工法，每只需費時六小時才能完成，讓母親能享受酸甜清爽口感，也感受滿載的誠意。

(工商)