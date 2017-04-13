人員闖入高鐵軌道 6班次誤點

台灣高鐵指出，高鐵今上午09時33分，於高鐵里程0.6公里處（南港至台北區間），回送列車（車上並無旅客）駕駛發現有人員入侵道旁區，因此啟動告警，此事件造成6班次列車受到影響。惟自10:10起異常狀況已排除，列車陸續恢復運轉，目前全線正常營運，該人已經交警方帶回。

高鐵表示，高鐵屬封閉路權，即便道旁區也不能進入，依營運安全SOP，該人員被發現後就啟動告警，所有行經該區間的列車都會暫停運轉，以確保人員安全，剛好有六部列車行經該區間。目前確切延誤資訊仍在統計中。在被延誤列車上的乘客陳先生則表示，台北台中大概延誤4到5分鐘。

(中時)