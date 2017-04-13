真愛台灣 即刻形動》飛舞勇士英姿無限 關山工商火力全開縱橫花東

以原住民舞蹈著稱的關山工商，去年以「Sangar飛舞勇士」的英姿在第二屆「真愛台灣 即刻形動」環台路跑動中表現優異，今年他們再接再厲。

過去曾為培育田徑國手的搖籃，以原住民舞蹈著稱的關山工商，去年以「Sangar飛舞勇士」的英姿在第二屆「真愛台灣 即刻形動」環台路跑動中表現優異，今年他們再接再厲，準備再次以台灣阿甘的精神挑戰完賽，用意志力跑出關山的驕傲！

勇士們今年將由台東縣立南王國小接棒，挑戰全長38公里路程，終點站則是關山工商。今年參加的隊伍中，有兩所學校隊伍將在接棒後奔回學校本壘，關山工商則是其中一所。在師長同學夾道歡呼的擁簇下，參加的選手們頗有奔回凱旋門的意境。相信這群勇士必定全力以赴，再次創下佳績。

陳威男校長表示，今年活動有綜合職能科的勇士加入路跑行列，他們是在班導師的大力推薦下加入賽事。雖然這2位勇士屬弱勢學生，家境困厄，其中選手金暐誠在八八風災中失去家園，父母親陸續因病與車禍中過世，小小年紀便須照顧弟妹、擔起養家責任。但他並未因此而喪志，反而更加積極與堅強，讓人十分不捨。兩位綜職科選手熱愛跑步，平日在校工作表現很認真，訓練期間也主動參訓、相當吃苦耐勞，意志力與精神令人欽佩。

以原住民舞蹈著稱的關山工商，去年以「Sangar飛舞勇士」的英姿在第二屆「真愛台灣 即刻形動」環台路跑動中表現優異，今年他們再接再厲。

今年的飛舞勇士隊長是由去年曾經參賽過的林冠羽所擔任。他表示參賽過程中，沿路為他們加油的人群是支持跑下去的動力所在。隊員張宸維、陳威志、高義雄、徐柏偉、金暐誠對於今年團體完賽相當具信心，團體上下一心為學校爭取榮譽。採訪當天台東的天空正飄著細雨，這群勇士們仍如往常地在操場上做訓練。風雨無阻，或許就是這群飛舞勇士的精神。學務主任林利嘉表示，學校積極鼓勵同學參與真愛路跑挑戰，主要原因為團體馬拉松不單單只是個人運動，而是一種另類的團體訓練。在相互的激勵與練習當中，學習如何透過衝突中相互協調、截長補短發揮個人特色是很難得的經驗。同時非常感謝活動提供同學有另一寬廣舞台發揮，讓全台民眾注意到關山工商勇士們的勇氣與不凡。今年隊伍將透過學長帶領學弟、承先啟後之姿邁向終點。

關山工商教務主任林利嘉。

不凡，來自堅持。跑出關山的的驕傲與榮耀，飛舞勇士將以阿甘精神，一路往前大步邁進！

(中時電子報)