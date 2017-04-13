全中運22日彰化登場 地主有奪金計畫
彰化縣隊加油！106年全國中等學校運動會將從22日起一連6天在彰化縣舉行，彰化縣代表隊今天上午在溪州國中由縣府教育處長鄧進權掌旗主持授旗儀式，溪州國中校長江永泰代表接下隊旗後，當場帶領全縣各高中職代表隊教練高呼口號為選手加油並打氣。
這次全中運比賽，彰化縣共有52所公私立高中職參賽，選手及隊職員人數多達905人，縣府也特別補助經費135萬元，希望作為提供選手們營養補充的後盾，期使發揮最大潛能，可以奪金又破紀錄，還要把金牌留在彰化。
鄧進權說，為了鼓勵優秀選手，縣府這次還特別設立有奪金計畫及留縣計畫，希望績優選手能夠留縣發展，並持續為彰化縣爭光。
(中時)
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