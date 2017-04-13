原民會推專職族語教師 月薪最高3萬5

原住民族語言流失，傳承困難，族語恐有消失危機！因現行族語教師均領「鐘點費」，原民會擬以「專職」聘用，吸引人才投入教學。根據教育部初步規畫，高中、大學畢業可任專職教師，月領3萬2000元至3萬5000元。

立法院內政委員會今審議《原住民族語言發展法》草案，原民會主委夷將‧拔路兒表示，台灣原住民族語言共有16族語、42方言別，且保留最多古南島語詞彙，但在社會變遷過程中，族語嚴重流失，已有10個語別被列為瀕危，然而目前未有單一立法規範。

草案內容包含許多政策，包括明定中央主管機關應訂定原住民族語言書寫符號及新詞、原住民地區設置族語推廣人員、原住民族地區的大眾運輸工具和場站增加地方通行語播音，以及學校以專職聘用師資等。

談及專職聘用族語教師，教育部次長蔡清華答詢表示，目前教育部「族語老師專職化」正在委託東華大學研究，本月底會結束。目前大概方向就是高中、大學畢業，一個月薪水大概3萬2000元至3萬5000元不等，依其學歷決定。

不過，在專職聘用師資方面，親民黨立委陳怡潔也質疑，用錢來吸引教師有點「本末倒置」，應該著重於如何實際扎根、保存、文化傳承。她也質疑，原民會規劃55個原鄉鎮公所用族語書寫公文，是否有窒礙難行之處？

夷將‧拔路兒表示，他相信採取專職化後，將有更多族語老師投入教學工作。至於族語、中文書寫公文，雖有困難，但大致可行，因55個原住民鄉鎮市區都是以「單一族群」為主，例如蘭嶼鄉就是達悟族、花蓮秀林鄉就是太魯閣族、新北市烏來區是泰雅族，因此中文、族語並列是可行的。

(中時)