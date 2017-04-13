真愛台灣 即刻形動》閃亮之珠為夢想而跑 台東女中以路跑紓解壓力

台東女中選手群，圖中為教練勒卡爾。

一群來自台東縣各鄉鎮市熱愛跑步的女孩，為了求學來到市區的台東女中。團隊本身並非正規的體育校隊，是由六位有著相同志趣的女孩所組合。為了不因課業繁重而失去跑步的熱情，她們自發性尋找每一次能盡情揮灑汗水奔跑的機會。

教練勒卡爾表示，為了兼顧課業與完賽的高標準，在訓練過程中選手們非常辛苦。面對壓力需要龐大的體力與耐力才能持續，同學跳脫空間束縛，自我挑戰，如此精神相當值得鼓勵。課餘閒暇時大家一起跑步就變成這群女孩抒壓、放鬆的方法。

校長曹學仁也感性的表示台東女中成立已有76年的歷史，往年因女校因素，在技能培養方向大都較靜態與保守。隨著全能教育發展之下，他希望同學們在課業之餘也能透過不同型態活動引進活力並多元發展。校長肯定同學們透過參加真愛台灣路跑活動，間接學習自主管理與團隊合作，期望未來活動能持續，讓學姊們精神永續傳遞下去。

台東女中校長曹學仁。

來自台東縣長濱鄉真柄部落的隊長朱珮辰，自國小二年級罹患了第一型糖尿病，每天必須監測血糖並施打胰島素，雖醫師並不建議從事激烈運動，但父母並不希望她因疾病而失去了機會，因此自國小四年級開始接受了自行車的挑戰，並在國小畢業完成了單車環島，在國中時更接觸了鐵人三項的運動，憑著熱愛運動的心堅持著，一點一點的進步。與隊長相同因身體特殊狀況而間接接觸路跑的還有隊員何主安同學。自小被診斷患得心臟疾病川崎症，因為認識了一群熱愛跑步的同學，讓她感覺跑步是件快樂的事。其他隊員余雅筑、林秋水、古姿璇、鍾綺等人也同樣熱愛田徑運動，經常利用運動競賽證明自我，也獲得父母的支持。這一群來自東部的閃亮明珠自發性組成校隊，路跑連結了彼此，在追風的同時也希望能在今年活動替學校與自己爭取榮譽。

困境創造動力，女孩們面對自我壓力選擇用精彩的方式打開另一扇窗，人生將變得更亮麗繽紛。東部最美麗的六朵花將用路跑傳遞幸福傳遞愛，台東女中加油！

(中時電子報)