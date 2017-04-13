淡水吉野櫻本周盛開 接駁車、交管延長到23日
知名賞櫻勝地淡水天元宮往年3月都會開滿粉嫩的吉野櫻，但今年卻遲至本周才盛開，新北市交通局、淡水警分局周邊交管和接駁車延至本月23日。由於天元宮周遭停車一位難求，警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往賞花。
淡水地區最頗富盛名的天元宮吉野櫻，今年受到氣候不穩定的影響，導致花期延後許久，目前整體花況已達7成，少數櫻花樹已完全綻放。
淡水警分局提醒，4月23日前每天8時至16時實施上山車輛總量管制，路段包括淡水區淡金路、北新路口起至淡水區北新路3段146號止；公車及當地居民憑證件則不予管制，警方也將加強天元宮周遭違規停車取締作業。
除了公車875、876、866、877路，23日前還有兩線接駁車包括「捷運淡水站-天元宮」線、「新市二路-天元宮」線，兩線接駁車採一段票收費。
交通局表示，台64線銜接五股成泰路、龍米路，經關渡大橋往淡水平常假日車流量就很大，加上櫻花季期間北新路交通管制，道路勢必更加壅塞，呼籲民眾搭捷運至捷運淡水站轉搭乘接駁車前往天元宮。
(中時)
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