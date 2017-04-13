朱立倫挨批昨是今非 新北：立場從未改變

前瞻基礎建設水環境，新北市指阿姆坪防淤隧道工程將淤土排入新北是「以鄰為壑」，民進黨立法院黨團更指該工程是朱立倫任桃園縣長時支持、馬英九總統任內核定，批朱昨是今非；新北市水利局長古沼格表示，北水局2007年提出的是以「興建十三座沈澱池，收容石門水庫淤泥，再將沈澱後的淤泥，轉運至新屋海岸進行養灘」計畫，當時縣長朱立倫公開表示贊成，對照這次提出的工程，是直接把石門水庫的淤泥，完全排放至大漢溪後就不再處理，兩項工程差很大！

古沼格說，前瞻的排砂工程和過去曾提出的「沈澱後再處理」方式差異很大，更嚴重的是，對於大漢溪沿岸，包括，龍潭、大溪及大台北地區，都可能會有難以預估的影響。

古沼格說，石門水庫的淤積問題日益嚴重，一但經由排砂隧道，直接排入大漢溪，泥沙的數量一定也會跟著增加，這不只是石門水庫的問題，也是桃園，新北都要共同面臨的問題，水利署必須要全面思考，清除出來的淤土去處，必須要有完整的配套措施，不要造成桃園龍潭大溪及大台北地區更嚴重的致災風險。

(中時)