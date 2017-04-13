藍心湄曬比基尼預告直播 雄偉雙峰很搶鏡
51歲的藍心湄是演藝圈公認的美魔女，身材維持得宜的她，擁有「腰瘦奶膨」少女身材，每回在臉書分享辣照，都讓網友眼睛大吃冰淇淋。而這回藍心湄再度放送福利，曬出比基尼照，並預告直播時間，但雙峰實在太搶鏡，所有人目光都被藍心湄雄偉雙峰吸引。
藍心湄擁凍齡臉蛋與完美身材比例，她昨（12日）在臉書預告直播時間，並曬出比基尼照，只見藍心湄頭頂包巾、戴墨鏡，造型逗趣，不過她的傲人雙峰卻很搶鏡，大秀迷人胸型，火辣事業線一覽無遺，儘管照片已在2月分享過，不過仍讓網友直呼：「姊的人間胸器太過分了」、「哇，太雄偉壯觀了」。
擁少女身材的藍心湄，也不吝嗇展現自己的好身材，去年她參加金鐘獎時，以一襲黑色蕾絲鏤空透視裝現身，硬挺美胸大放送，更掀起典禮高潮，當時藍心湄還逗趣表示，她會這樣穿是為了將來可以演「奶奶」的角色邁進，更是笑翻全場。
(中時電子報)
關鍵字：藍心湄
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