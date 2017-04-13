真愛台灣 即刻形動》山羌愛跑步！台東高中拿出領導力往前衝衝衝
連續三年度參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑的台東高中，今年的隊伍名稱相當特別-「山羌愛跑步」。是什麼特殊的意涵讓這群後山之子取了一個有趣的隊名，讓採訪團隊十分好奇。在教練莊豐銘的解說之下，原來屬於深山裡的台灣山羌，具有強烈的領導特質，如同選手們在參與活動的同時，也能像山羌一樣展現出自我領導的特性，完成目標挑戰成功。
校長張瑞杰表示，真愛台灣路跑對同學而言是一項能健身又深具意義的活動。大家藉活動中盡其展現自我，讓路跑不單單強健體魄，更能引導同學正面思考與意志力的養成教育。台東高中孕育出許多體育人才，包含奧運與亞運儲備選手，師長們對於運動人才培訓投注了相當大的心力，讓台東後山真正成為台灣「好山好水好人才」之地。學校十分重視這次路跑活動，鼓勵同學持續為愛、為健康、為幸福而跑。
今年隊伍由李乾龍同學擔任隊長，率領胡峻豪、胡健龍、黃庭恩、董冠毅、謝沛恩等人共同參與。這群同學都有著樂觀、開朗、有禮貌的共同特質，受訪時大家互相笑稱絕不可以成為隊上的累墜，不要脫隊、不要受傷、再辛苦也要共同完賽…。從話語中可發現，這群後山之子有著柔軟卻堅毅的心，面對共同的目標，自我領導、勇於邁進的精神表現無遺。祝福這群可愛的大男孩，挑戰完賽圓滿成功！山羌愛跑步衝衝衝！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。