真愛台灣 即刻形動》山羌愛跑步！台東高中拿出領導力往前衝衝衝

連續三年度參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑的台東高中，今年的隊伍名稱相當特別-「山羌愛跑步」。

連續三年度參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑的台東高中，今年的隊伍名稱相當特別-「山羌愛跑步」。是什麼特殊的意涵讓這群後山之子取了一個有趣的隊名，讓採訪團隊十分好奇。在教練莊豐銘的解說之下，原來屬於深山裡的台灣山羌，具有強烈的領導特質，如同選手們在參與活動的同時，也能像山羌一樣展現出自我領導的特性，完成目標挑戰成功。

校長張瑞杰表示，真愛台灣路跑對同學而言是一項能健身又深具意義的活動。大家藉活動中盡其展現自我，讓路跑不單單強健體魄，更能引導同學正面思考與意志力的養成教育。台東高中孕育出許多體育人才，包含奧運與亞運儲備選手，師長們對於運動人才培訓投注了相當大的心力，讓台東後山真正成為台灣「好山好水好人才」之地。學校十分重視這次路跑活動，鼓勵同學持續為愛、為健康、為幸福而跑。

今年隊伍由李乾龍同學擔任隊長，率領胡峻豪、胡健龍、黃庭恩、董冠毅、謝沛恩等人共同參與。這群同學都有著樂觀、開朗、有禮貌的共同特質，受訪時大家互相笑稱絕不可以成為隊上的累墜，不要脫隊、不要受傷、再辛苦也要共同完賽…。從話語中可發現，這群後山之子有著柔軟卻堅毅的心，面對共同的目標，自我領導、勇於邁進的精神表現無遺。祝福這群可愛的大男孩，挑戰完賽圓滿成功！山羌愛跑步衝衝衝！

(中時電子報)