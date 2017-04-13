準備好了！衛星圖像顯示北韓即將核試
儘管美國川普政府一再警告，無論有沒有中國幫助，都可能對北韓核試採取行動，但平壤態度依舊強硬。根據4月12日的衛星圖像顯示，北韓豐溪里核試驗場北門區（North Portal）與主要行政區持續有新活動，還有人員出現在指揮中心。
美韓研究所（US-Korea Institute）旗下網誌「北緯38度」（38 North）稱，種種跡象顯示，這座核試場已「準備就緒」。
另一方面，美國之音（Voice of America）引述美國政府及其他消息來源報導，稱北韓「顯然在隧道內安置核裝置，可能會在北韓當地時間15日早上引爆」。
一般預料，平壤將在北韓「國父」金日成4月15日冥誕，或是4月25日的建軍節當天試射飛彈，甚至進行第6次核試，而這對耐心有限的川普政府來說，無疑將是跨越紅線的行為。
據《紐約時報》（The New York Times）報導，專家在檢視衛星圖像後發現，萬塔山（Mount Mantap）有大範圍的活動。而山下挖有許多隧道，前5次核試據信都在這兒進行。
自2013年末以來，為挖掘隧道而堆積的岩石碎片已可覆蓋一個足球場，並已堆得相當高。最近有跡象顯示，挖掘工作已放緩，而這很可能顯示，平壤已經準備好進行下一次核試。
(中時電子報)
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