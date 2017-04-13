4月13日中視午間新聞速速報
4千張電子發票中獎 YAHOO竟未通知
電子發票出現嚴重缺失！「YAHOO！奇摩」去年下半年因為系統疏失，導致今年1－2月間開出中獎電子發票卻通知消費者未中獎，若計算去年下半年至今，預估有近4000張中獎發票未通知消費者兌領。財政部表示，民眾若因此造成損失，可具證要求業者賠償。
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北韓最快4/15核試? 陸.美.南韓備戰緊盯
近兩個月東北亞局勢高度緊張，各界推測最快在前領導人金日成冥誕4月15日當天或之前進行試爆或試射洲際導彈。目前美方、大陸跟南韓官員都發出警告，如果北韓執意進行核試驗或洲際彈道飛彈試射，將遭受更嚴厲的制裁。
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別掉以輕心! 膝蓋痛竟然可能是...心臟病?
有些人覺得身體痠痛忍忍就好了，但有些痠痛其實是健康的危險訊號，千萬別掉以輕心。有民眾因為膝蓋疼痛就醫，後來竟然發現是心臟出了問題。究竟怎麼回事?
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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