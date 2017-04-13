NBA特稿》走出傷痛！林書豪本季持續進化中

林書豪本季雖僅打36場，卻已經逐漸展現與布魯克羅培茲之間的默契。(美聯社資料照)

影片》林書豪賽後訪問，超有誠意全程用中文感謝台灣球迷一整個球季以來的支持，也預告他即將再次回來台灣了！(J-Con Taiwan籃球盛事提供)

隨著13日籃網輸給公牛，林書豪跳槽籃網當起新「一哥」的球季正式宣告落幕，儘管本季受到不少傷痛所苦，豪哥僅打36場例行賽，但從他本季的個人數據，以及他有上場比賽時的勝率來看，豪哥確實還在持續進化當中！

林書豪本季遭逢最麻煩的左大腿拉傷，以及腳踝、背部等部位傷勢，造成出賽還不到一半，出場時間也創下自從2011-12年球季以來的新低(24分31秒)，主因還是籃網總教練艾金生「保護」豪哥身體，才會做出的無奈決定。

可是別小看林書豪在本季平均不到25分鐘的上場時間，因為他的平均投進三分球數(1.6顆)、三分命中率(3成72)與平均籃板(3.8個)皆創生涯新高，平均得分(14.5分)與平均助攻(5.1次)也比他的生涯平均得分(12)與助攻(4.5)數據還高。

從林書豪本季是否上場比賽，更可看出他的重要性與價值，有豪哥上場的比賽，籃網14勝22敗、勝率3成68，反觀少了豪哥助陣，籃網6勝40敗、勝率跌到僅剩1成30，可見有沒有豪哥運籌帷幄，籃網彷彿變成完全不同球隊。

更重要的是，林書豪與布魯克羅培茲組成的「布魯克-林」連線，越到球季尾聲，越是展現出優異默契與威力，也將成為籃網下季最大爭勝武器，當然籃網年輕勢力的逐漸抬頭，甚至能否繼續成長，更是豪哥必須扛下的重大責任。

林書豪下個球季還有可能繼續進化，也幫籃網打出更好戰績。(美聯社資料照)

不過聯盟戰績最差的墊底事實仍然擺在眼前，以林書豪向來求好心切，或是求勝慾望強烈的個性來說，他絕對很不滿意自己與球隊本季表現，更因苛責自己傷痛纏身，才會造就籃網墊底結果，讓他絕對還會持續苦練、持續進化。

只是籃網下季戰績能否有所起色，光靠林書豪與羅培茲絕對不夠，畢竟籃網年輕球員都還不夠成熟穩定，每當關鍵時刻，對方知道守住「布魯克-林」兩人就好，所以找到球隊真正的第3攻擊點，當前已經刻不容緩。

就以本季籃網團隊薪資(8645萬美元)排在聯盟倒數第5的條件來看，下季確實擁有很大的薪資空間，可跟一級球星談判，目標當然放在扣除「布魯克-林」以外的2到4號位置球星為主，不該滿足於追求中產階級球員才對。

攤開今年夏天自由市場「貨架」名單，包含快艇布雷克葛瑞芬、爵士海沃德、老鷹米爾沙普、金塊賈林納利等人都屬不錯選擇，甚至退而求其次，探詢活塞波普、國王蓋伊、七六人伊耶索瓦等有經驗的好手加盟機會。

假如籃網真的肯花錢找人，加上年輕戰力變更成熟，下季續由林書豪領軍的籃網，絕對能讓台灣球迷更加期待，不僅是要擺脫爐主形象，甚至挑戰季後賽門票，也不會是遙不可及的夢想。

(中時電子報)