飛彈攻擊敘利亞 川普：我在享用甜點時告訴習主席
美國總統川普在自爆，他是在與到訪的中國國家主席習近平「「共享甜點」時，告訴習近平，下令發射巡弋飛彈攻擊敘利亞。
川普接受福斯財經新聞網獨家訪問說，當時他們已用完正餐，正在吃甜點，「我們正吃著這輩子吃過最精緻的巧克力蛋糕，習主席也非常喜歡。」；「然後將領跟我報告說，軍艦已經鎖定目標、飛彈已經填裝，你會怎麼做？」。
川普說，「我們決定這樣做，然後飛彈就上路了。」
接著，川普透露，他對身旁的習近平說，「主席先生，讓我跟您說明一下，雖然現在在吃甜點，但我們剛剛發射了59枚飛彈。」
川普說，習近平先停頓10秒，接著要求傳譯再說一遍，「我不認為這是好兆頭」。但川普稱，習近平回應說，「如果有人這麼殘忍地對幼童與嬰兒用毒氣做出這種事，這是OK的…。他覺得這件事OK、他OK的」。
川普在訪談中稱59枚飛彈全部命中目標，並稱這場軍武展示，「令人不敢置信」、「驚人」、「不可思議」、「出色」與「天才」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。