飛彈攻擊敘利亞 川普：我在享用甜點時告訴習主席

美國總統川普在自爆，他是在與到訪的中國國家主席習近平「「共享甜點」時，告訴習近平，下令發射巡弋飛彈攻擊敘利亞。

川普接受福斯財經新聞網獨家訪問說，當時他們已用完正餐，正在吃甜點，「我們正吃著這輩子吃過最精緻的巧克力蛋糕，習主席也非常喜歡。」；「然後將領跟我報告說，軍艦已經鎖定目標、飛彈已經填裝，你會怎麼做？」。

川普說，「我們決定這樣做，然後飛彈就上路了。」

接著，川普透露，他對身旁的習近平說，「主席先生，讓我跟您說明一下，雖然現在在吃甜點，但我們剛剛發射了59枚飛彈。」

川普說，習近平先停頓10秒，接著要求傳譯再說一遍，「我不認為這是好兆頭」。但川普稱，習近平回應說，「如果有人這麼殘忍地對幼童與嬰兒用毒氣做出這種事，這是OK的…。他覺得這件事OK、他OK的」。

川普在訪談中稱59枚飛彈全部命中目標，並稱這場軍武展示，「令人不敢置信」、「驚人」、「不可思議」、「出色」與「天才」。

(中時)