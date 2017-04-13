MLB》收藏要快 印地安「笑臉人」以後看不到
族群意識近數十年高漲，印地安人隊的「笑臉人」瓦荷酋長(Chief Wahoo)隊徽，未來可能將從球衣、球帽、球場中消失。大聯盟與印地安人球團近日審慎考慮，將備受爭議的酋長隊徽撤換掉，未來將以「C」取而代之。
印地安人隊的酋長隊徽歷史悠久，「笑臉人」瓦荷酋長已被視為印地安人隊象徵，然而近年來被認為有歧視、冒犯印地安人之嫌，曾有民眾在印地安人隊主場現身抗議。大聯盟發言人證實，「的確，我們有幾個實際計劃正在進行中，也有信心此決定對賽事和球隊都會有正面幫助。」
推動撤換印地安人隊徽多年，俄亥俄州美國印地安人運動（American Indian Movement）負責人(Philip Yenyo)耶尤就認為，此舉是跨了一大步，「這代表我們的心聲被聽見。我們並不是長這個樣子，這是刻板印象，且羽毛是相當神聖的象徵，如同基督徒的十字架。」
但支持保留隊徽的也不在少數，印地安人球迷羅斯(Matt Roth)說，「這是我們的城市，撤換酋長隊徽，感覺印地安人隊就少了什麼。」球迷班奈特(Carey Bennett)也盼能留下「笑臉人」，「瓦荷酋長必須要保留，這是印地安人隊的一部分。」
(中時電子報)
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