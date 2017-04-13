木瓜鳳梨等農藥可超標歐盟千倍 李明賢：喪盡天良決策

食藥署上月公告，將放寬木瓜、鳳梨、芒果等8項水果使用農藥「普拔克」的殘留容許值，從原本比照歐盟的0.01ppm，放寬千倍到10ppm。(報系資料照)

日前媒體報導，食藥署擬開放木瓜鳳梨等8蔬果殺蟲劑殘留量可超標歐盟千倍，雖食藥署大動作開駁斥稱是「不當比較」，各國農作物及病蟲害差異，各國核准使用農藥及殘留量均不相同。但國民黨發言人李明賢仍在臉書批評，過去民進黨要求食安比照歐盟標準，如今卻讓農藥殘留量超標歐盟千倍，這種喪盡天良決策，若綠委不敢吭聲就請辭吧!

日前媒體《上報》報導「衛福部罔顧食安：木瓜鳳梨等8蔬果殺蟲劑殘留量 可超標歐盟千倍」。木瓜、番荔枝、鳳梨、紅毛丹、百香果、芒果、荔枝、龍眼等8項國內民眾經常食用水果，均放寬農藥「普拔克」殘留容許值，從國內原本比照歐盟的0.01ppm，放寬千倍到可容許殘留10ppm。

食藥署也強硬回應這是「不當比較」，並在網站公告因為作物種類及栽培管理目的不同、國民取食特性，各國均將可容許攝入量，經由不同的農產品途徑訂定MRL(殘留容許量)，合理分配加並以總量管制，所以不同國家標準互異是為常態。舉例來說，日本把農藥克凡派訂在草莓上是5ppm，相較於台灣0.01 ppm的標準，日本標準是台灣的500倍。歐美也有農藥殘留量標準千百倍於我國的情形，此為不同國家需求不同，因應而生標準互異之國際常態。

農委會說，現行核准新增農藥使用來源有二，其一由業者依法提出申請，經審查通過後上市，這樣的登記制度與國際作法相同；其二係為解決少量作物缺乏防治藥劑，由農委會辦理田間試驗，或依據農藥延伸使用原則進行評估後公告核准使用。

國民黨發言人李明賢在臉書批評「民進黨當初捍衛食安，要求瘦肉精美牛必須比照歐盟標準、比照CODEX標準，這至少代表食安不容退讓的底線。如今，蔡政府居然要把木瓜鳳梨等8蔬果殺蟲劑殘留量可超標歐盟千倍，豈不是讓台灣淪為第三世界落後國家？敬告民進黨那些食安立委，你們別再裝死了，對於這種喪盡天良的決策，若真的不敢吭聲就請辭立委吧，別再用食安立委頭銜來行走江湖。」

李明賢說，對於這種令人匪夷所思的轉變，一般推測理由可能有四種：第一，官員的良心被狗啃了！第二，官員腦袋被雷劈到！第三，台灣人的消化與排毒能力比較強！第四，農藥商的遊說能力很強大，利益太龐大。

李明賢說「現在不去預測到底是哪一種理由，才會導致蔡政府開放農藥殘留比歐盟超過一千倍，但至少包括木瓜、番荔枝、鳳梨、紅毛丹、百香果、芒果、荔枝、龍眼等8項國內民眾經常食用水果，誰敢常買或給小孩吃？民眾都不會反彈嗎？還是，蔡總統你自己先帶頭吃？

依照衛福部農藥比歐盟高一千倍的邏輯，台灣人吃美牛、瘦肉精美豬或日本核災食品，不也是剛剛好？反正就是台毒共和國？」

(中時電子報)