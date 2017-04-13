泡湯玩雲霄飛車有多ㄎㄧㄤ？日本「溫泉樂園」7月登場
日本九州溫泉勝地的大分縣別府市，去年發佈「湯～園地」影片構思「溫泉旋轉木馬」、「溫泉滑水道」、「溫泉雲霄飛車」等奇想，看似超狂的宣傳影片上傳後點閱4天內即破百萬次，而這項計劃今年初在網路募資成功，宣布最快預計暑假開放入園，為期3天限定的「溫泉樂園」，讓民眾體驗「溫泉雲霄飛車」究竟有多「ㄎㄧㄤ」。
別府溫泉湧出量號稱全球最豐富，去年11月大分縣別府市上傳「湯～園地」影片，至今吸引全球330萬人次點閱，超過一開始預期的百萬點閱率，而別府市長長野恭紘也簽署「宣誓書」承諾實現「溫泉樂園」構想，今年2月於網路集資贊助達標，籌得近3,400萬日圓，比預期還多出3倍的資金。
溫泉樂園「湯〜園地」將於當地歷史近90年的遊樂場「別府ラクテンチ」內籌建，打造「溫泉旋轉木馬」、「溫泉雲霄飛車」、「溫泉滑水道」、「特製混湯」、「溫泉飛船」、「溫泉吊橋」等8項遊樂設施，讓遊客可以邊玩邊泡湯，綜合日媒《NHK》、《大分經濟新聞》近日報導，預計最快在今年7月29日到31日開放，僅限定營業3天，且每日限3,000人次入場。
(中時電子報)
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