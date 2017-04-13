這小東西不離身 郭富城準嫩妻盛傳已有孕
51歲天王郭富城，上月4日被爆秘密申請「擬結婚申請書」，小他22歲的網紅嫩女友方媛確定成為準城嫂，有望在本月完婚，好消息一出，「雙喜臨門」傳聞更是不間斷瘋傳，昨(4/12)方媛被拍到獨自現身香港機場，一路上面對訪問僅滿臉微笑、簡單回應，而身上帶的「小物」，卻被認為很可能是帶球嫁的證據。
據香港《蘋果》報導，方媛昨天獨自現身機場，手上不僅沒戴戒指，更一身休閒裝束，鴨舌帽、白色運動上衣加上黑色窄管褲，身材遮得妥妥的，看不出帶孕與否，反倒是隨身紙袋裡一包甜話梅，普遍被認為是孕媽咪愛吃的小東西，加上她雖自己放行李上輸送帶，卻在撿地上東西俯身時，相當小心翼翼，因而被推測很可能已經有了身孕。
對於結婚生子話題，媒體問她是否已簽結婚證書，她微笑沒回應，至於是否有生子壓力，方媛倒是開了口，說出：「沒有，謝謝」，入關前還不慎迷路且不小心撞到欄杆，直到受現場記者指引，才順利進入排隊登機，據悉，她跟天王的婚禮，將在本月中低調舉辦，受邀的只有親朋好友，如經紀人小美及麻吉張智霖等。
(中時電子報)
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