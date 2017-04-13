陳良基：已辭計畫主持人 嚴守利益迴避

科技部長陳良基13日赴立法院出席公聽會。（姚志平攝）

針對3名立委被爆料領科技部補助兼差，而科技部長陳良基也參予研究計畫領取科技部研究補助費一事，陳良基13日出席立法院公聽會時表示，依規定他不能主持科技部任何1個計畫且上任後3個月內要辭掉，不到3個月，他已辭去主持人，嚴守利益迴避的相關規定。

(中時)