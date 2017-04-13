是「潮」不是「吵」 W飯店電梯裡電音DJ打碟快閃

W飯店音樂總監譚元淳將在飯店電梯內舉辦「電音DJ快閃」表演。（圖／台北W飯店）

W飯店啟動「電音計劃」，客人可以在電梯裡隨著音樂熱情擺動。（圖／台北W飯店）

音樂是W飯店的「品牌DNA」，故台北W飯店4月起啟動「電音計劃」，連電梯裡都請到DJ表演。（圖／台北W飯店）

誰會想到在電梯裡找電音DJ放音樂搞「電梯趴」呢？

是！就是W飯店！由於音樂、時尚、活力與設計是W飯店「舞潮」的4大「基因」，故台北W飯店打造「電音計劃」，由音樂總監譚元淳 (Chun Chun Tan) 每個月從上萬首收藏選出400首歌曲，針對四種不同時段精心打造出專屬音樂，讓客人在電梯裡也能感受W音樂熱情元素。

4月開始每周五晚間6點至8點，譚元淳將在台北W飯店1樓電梯現場舉辦「電音快閃」DJ表演，現場來賓有機會獲得WOOBAR主題活動一年免費入場優惠。4月17日起，搭乘W音樂電梯，自拍並打卡分享就能獲得WOOBAR活力爽口調飲，現在就搭上W電梯感受與眾不同的音浪體驗。

台北W飯店「電音計劃」讓搭電梯變成最時尚的音樂旅程：凌晨12:00至5:00可聽到馳放的靈魂曲風，舒緩一日的疲憊。上午5:00至下午1:00，有朝氣的搖滾和嘻哈曲風帶來活力滿滿的能量。下午1:00至晚上9:00帶來浩室、放克、迪斯可等熱情曲風，活潑歡愉的放鬆氛圍開啟夜晚的序幕。晚上9:00至凌晨12:00的電音舞曲則讓人跟著音樂擺動，釋放最狂熱的自我。

台北W飯店總經理唐皓維（Harvey Thompson）表示，W飯店推動「電音計劃」的目的是希望將音樂融入飯店的每一個角落，就連電梯的空間也不放過。進而讓客人在不同時間、搭配不同心情都能聽到不同曲風的音樂，帶給W的賓客全新的音樂感受，打造出獨一無二的電梯樂潮體驗。

唐皓維表示，音樂是W品牌的DNA，電梯是抵達目的地的必經過程，這次的電音計劃用全新的角度結合音樂和電梯，讓每一位造訪W飯店的旅人都能親身經歷最時尚的音樂旅程。

台北W飯店音樂總監譚元淳說道：音樂有多種面貌，為了讓造訪W飯店的旅客隨著時間和心情跟著音樂擺動，從上萬首音樂蒐藏中，根據季節、天氣等生活變化，每個月選出400首歌曲，包含許多年輕、新潮的台灣音樂作品，每天按照四個時段在電梯裡播放，營造出最時尚的電音風潮。

(工商)