社民黨批一例一休開後門 勞動部：開大門走大路
勞動部近期屢屢擴大彈性工時適用與責任制勞工的範圍，社會民主黨今（13）日上午前往勞動部大門召開記者會，批評勞動部一例一休開後門，讓勞工無辜遭砍7天假，勞動部則回應，彈性工時與責任制仍有其規定，這是開大門走大路，不是開後門。
勞動部在上月份，預告將汽車貨運業納8周彈性工時，也預告桶裝瓦斯批發與零售業納入4周彈性工時。社民黨青年委員會召集人呂伊庭解釋，4周彈性工時下，極端情形恐怕讓勞工連續上班24天，完全打破7天內1天例假1天休息日的規定，而雇主同樣不必支付任何加班費。
社民黨全國委員苗博雅表示，勞動部保護勞工只會動嘴，實際行動都是在對勞工動手。說要落實一例一休，實際行動卻是擴大彈性工時與責任制，甚至讓一例一休變成「被動式勞檢」，除非是勞工自己檢舉，或著是高風險產業，否則勞動部不會主動檢查一例一休。
社民黨召集人范雲懷疑，政府是否和財團一起玩兩手策略，修法前雇主說一例一休趕快通過，藉由支持一例一休，先把7天國定假日取消，修法卻又抱怨一例一休，政府也順勢髮夾灣，最後達到雇主最滿意的情況，「沒有7天國定假日，也沒有一例一休」。
「我們是開大門走大路，不是開後門」勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，責任制適用工作項目是採動態檢討，已從過去122項限縮到67項，且個案都需經過地方政府審核，並非完全沒有規定；且彈性工時、責任制都與這次一例一休的修法無關，7月開始仍有專案檢查。
(中時)
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