台塑石化鍋爐改用燃煤 雲縣環保局：應為過渡階段
台塑石化公司今天宣布，配合雲林縣政府政策，流體化床鍋爐決定改用燃煤取代石油焦。雲林縣府環保局表示，對台塑此舉持正面態度，但此應為過渡階段，最終目標是督促台塑使用乾淨燃料或再生能源。
環保局指出，為改善空氣品質及整體環境，雲林縣府自103年起，積極研擬並推動鍋爐燃料改善行動、與制定相關自治條例，104年6月10日公布「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」，雖經中央函告無效，為改善雲林縣空氣品質，持續制訂全國最嚴電力設施管末排放加嚴、及設備元件揮發性有機化合物排放加嚴標準，亦是唯一將全國公民營電廠許可展延年限申請從每次五年縮短為二年之縣市。
環保局表示，台塑石化公司停止使用石油焦，縣府持正面態度，但此應為過渡階段，仍將督促台塑石化公司，後續須將燃料改為乾淨燃料或使用再生能源。
(中時)
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