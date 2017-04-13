Uber重返台灣 賀陳旦：合法就不會開罰

針對Uber重新上路，交通部長賀陳旦13日表示，如果Uber是和租賃業者合作，不違反納保、納管、納稅的原則就不會開罰取締，交通部樂見Uber提供新的技術到台灣來協助運輸產業。（姚志平攝）

針對Uber重新上路，交通部長賀陳旦13日表示，如果Uber是和租賃業者合作，不違反納保、納管、納稅的原則就不會開罰取締，交通部樂見Uber提供新的技術到台灣來協助運輸產業。

(中時)