國中會考撞520 建中北一女成功仍列考場

今年國中教育會考5月20日、21日兩天舉行，520遇到蔡英文總統就職周年，但試務單位仍將總統府附近的北一女、建中及成功高中列為考場，共2800位考生在這3校應考。教育部國教署長邱乾國今表示，原則上考場不會再變動，如有緊急狀況要改變，會提早通知考生。

今年國中會考有24萬3564人報名，各縣市甚至大陸都有考場，不過520當天遇到蔡英文總統就職周年，雖然總統府說當天在凱道沒有要辦慶祝活動、也未收到民間團體要前往抗議的資訊，不過未來1個多月仍充滿變數，讓教育部及試務單位繃緊神經。

全國試務會將在明天寄出國中會考准考證，並將北一女、建中及成功高中列為考場，分別有949人、1136人及715人應考。教育部和台北市教育局、警察局明天將召開緊急會議，沙盤推演520當天可能發生的狀況，並研擬因應策略，以避免考生受到影響。

邱乾國說，考生收到准考證後，就可知道自己要在哪裡考會考，試務單位仍將北一女、建中及成功高中列為考場，原則上不會再變動，但如果有不可預期的狀況，導致必須調整考場時，會盡早通知考生。

由於國中會考的考場遍布全國各地，教育部已請各縣市警察單位，在520及521兩天，盡量不要核准考場周邊的集會遊行或活動；民眾或團體如果一定要在這兩天上街表達訴求，經過試場時也請自制、降低音量，不要影響考生作答。

全國試務會明天寄出今年會考的考生准考證，集體報名的國中應屆畢業生，將由就讀國中轉發；個別報名的考生，則由各考區試務主辦學校寄發。有關今年國中會考相關資訊，可上國中教育會考網站或106年國中教育會考全國試務會網站查詢。

(中時)