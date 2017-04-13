男子無照凌晨飆車 車輛失控撞護欄釀5傷

新北市21歲許姓男子13日凌晨1時許無照駕車載友人出遊，行經永安大橋往蘆洲方向時，疑因車速過快失控擦撞護欄。（陳心瑜翻攝）

新北市21歲許姓男子13日凌晨1時許無照駕車載著4名友人出遊，行經永安大橋往蘆洲方向時，疑因車速過快失控擦撞護欄，車輛翻覆橋上，車體嚴重變形，許姓駕駛、4名乘客分別受輕重傷，送醫後幸無大礙，事故原因仍待警方進一步釐清。

警方表示，許姓駕駛酒測值為0毫克，將調閱監視器釐清車禍原因，至於無照駕駛則依法開罰。

(中時)