遭質疑圖利 嘉縣水利處水土保持科長張志聰喊告
位於曾文水庫自來水保護區的嘉義縣大埔段1445-690號土地，被環保團體和下游居民質疑違法開發，原縣府核准開發0.5公頃，但業者違法整地面積達1.5公頃，因當地居民已於去年10月13日、11月14日兩度向縣府和大埔鄉公所檢舉違規，但業者直到幾乎已完成全區整地後，才於去年12月19日被勒令停工並開罰，引來居民和環團質疑縣府官員涉嫌放任違規人在水源保護區違法開發，上午特地到嘉義縣政府前抗議，並點名縣府水利處水土保持科長張志聰疑涉圖利，要求檢調查明。
曹姓居民表示，縣府未第1時間勒令土地停工，甚至恢復原狀，反而等到1.5公頃都開發完了才責令停工，還在今年2月7日召開全區審查會，接受違規人全區水保審查，加上張志聰年初曾在臉書PO文，說他連買兩輛進口車，是否和圖利有關，抗議民眾和團體抱持高度懷疑。
被點名可能圖利，張志聰相當憤慨，澄清臉書PO的兩輛車，保時捷是他舅舅的，露營車是表姐的，因為一時好玩才PO臉書，沒想到卻被拿來做文章，惹來爭議，「我一切依法行政」，強調絕不會撤臉書，且打算提告，維護自己聲譽。
抗議團體將陳情書遞交給水利處副處長陳皇成後，也進入縣府與官員開協調會，過程中雙方一度爭鋒相對，面對環團和居民提出的質疑，張志聰也拿出相關公文反駁，表示已就地主違法部分共裁罰2次達20萬元，不過官員說法，環團並不買帳，認為縣府未第一時間就阻止違規人就是不對，有失職之嫌，不歡而散後前往嘉義地檢署按鈴控告。
(中時)
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