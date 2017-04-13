出席前瞻公聽會，台東縣長黃健庭：努力爭取

台東縣長黃健庭13日出席在立法院舉行的第3場「前瞻基礎建設計畫」公聽會。（姚志平攝）

台東縣長黃健庭13日出席在立法院舉行的第3場「前瞻基礎建設計畫」公聽會並表示，台東縣已提200億元的計畫，還不知道會被核准多少，還沒有消息，目前能做的就是努力做好計畫、努力爭取。

(中時)