Ella愛兒勁寶重3088克 「下面很壯觀桃花就是旺」

Ella、Selina、Hebe、賴斯翔與勁寶5人同框。（取材自臉書）

Ella一家三口合照。（取材自臉書）

Ella（陳嘉樺）12日正式晉升「人母」之列，牡羊座的愛兒「勁寶」順利誕生，母子均安，產後的她經過一夜休息，13日終於在臉書「發聲」向粉絲分享喜悅。勁寶體重3088克、身長48公分，她誇讚「勁寶手長腳長挺鼻小臉就是帥」，還開黃腔「勁寶下面很壯觀桃花就是旺」。

她說道：「謝謝大家的祝福，昨天下午，在所有我愛的姐妹們和家人的陪伴下，把我人生的第一個寶寶平安的生下來了！感覺真的很奇妙！」

她提到本來想嘗試在水中生產，但最後沒有成功，「因為我的子宮頸太厚，產道不夠寬，而且也沒開全五指，所以我就在床上自然產，但依舊沒有打無痛，所以狠狠狠痛，但是堅強的母性告訴我，我還是一定要奮力的把勁寶生出來！」

愛兒勁寶因爲肺部嗆入羊水和胎便，現在要用呼吸器治療，希望加速代謝掉黏在氣管上的胎便，其他一切平安，夫妻倆沈浸在為人父母的喜悅中，「感謝各界的關心和祝福，也謝謝所有朋友們的問候，我們都好好的，謝謝大家喔。」

好姊妹Selina、Hebe也都到場陪同，她笑說：「勁寶很會選日子選一個亞洲第一女子天團SHE全員都在的時間出來。」她最後以歌曲形容「歡迎勁寶來到美麗新世界」，不忘自嘲「新手爸媽很忙很累但很開心，謝謝所有的醫護人員專業細心照料」。

(中時)