胡智為6局繳出優質先發 拿下3A首勝

胡智為今面對白襪3A，主投6局僅失2分，順利拿下本季首勝。(資料照)

效力光芒３Ａ的我國旅美小將胡智為，今面對白襪3A先發，主投6局僅失２分，並飆出5次三振，球隊最終以6比2取得勝利，胡智為拿下３Ａ首勝。

胡智為去年球季多在二軍出賽，繳出自責分率2.59的出色成績，也曾上3A先發客串一場，4.2局失4分吞敗，球季結束後，胡智為被光芒隊放進40人名單，今年參加大聯盟春訓，熱身賽出賽４場，７局僅失１分，也讓他本季就直接從３Ａ出發。

日前本季首場先發主投５局失３僅１分責失，無關勝敗，今面對白襪３Ａ繼續展現壓制力，前兩局僅讓對手敲出１安，可惜３、４兩局，接連被擊出安打，加上隊友失誤各掉１分。

不過隊友也立即給予火力上的支持，也在３、４兩局馬上加倍奉還，靠著連續安打，攻下６分取得領先，胡智為5、6局也僅被再敲1支安打，沒有再失分。

最終此役，胡智為主投6局僅用88球，投出了5次三振，被擊出5支安打，失掉2分僅1分責失，成功拿下3A首勝，本季目前兩場出賽，自責分率僅1.64。

(中時電子報)